Scoperte nel Vibonese 4 piantagioni di canapa

I finanzieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno individuato nel territorio del comune di Fabrizia quattro appezzamenti di terreno in cui si trovavano in coltivazione circa 1350 piante di canapa indiana di altezza variabile tra 1 e 1,5 metri.

Le attività condotte dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria e del Gruppo di Vibo Valentia, con il supporto di personale della Sezione aerea di Lamezia Terme e della Stazione del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cosenza, hanno consentito di rinvenire le 4 aree situate in ambiente montano ed in aree particolarmente impervie e lontane da vie di comunicazione, con una superficie complessiva pari a 1.500 metri quadrati, munite di impianto di irrigazione, adibite alla coltivazione di canapa indiana, tutte circondate da alti rovi ed accessibili unicamente tramite cunicoli angusti e di difficile localizzazione.

Le piante una volta giunte a completa maturazione e sottoposte a successive lavorazioni, avrebbero generato circa 135.000 dosi di stupefacente, corrispondente, secondo gli investigatori, a 1.350.000 euro di valore commerciale.

Informato il pubblico ministero di turno alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stata disposta l'immediata distruzione dello stupefacente sul posto.

L'intera operazione si è svolta sotto la guida del procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo.