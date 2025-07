Scenari, disposizione di Polizia: per Roberto Saviano nuova location a San Giorgioi

Alla luce delle prescrizioni di Polizia per ragioni logistico-organizzative, dopo il sopralluogo odierno dei responsabili del Commissariato di Polizia di Modica, e’ stato disposto un cambio di location per l’evento di sabato prossimo 12 luglio di Scenari 2025. La presentazione del libro di Roberto Saviano ‘L’amore mio non muore’, prevista in un primo momento sulla scalinata di San Giovanni, è stata spostata sulla scalinata di San Giorgio, con inizio sempre alle 21.00