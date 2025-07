Ricettazione materiale ferroso, un denunciato a Lentini

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, hanno sorpreso un uomo mentre spingeva un carrello carico di materiale ferroso, sottratto da un ponteggio, ed altro materiale edile. L’uomo, di 29 anni, prima tentava la fuga e poi si opponeva a salire sulla volante spintonando gli agenti e, per tali motivi, è stato denunciato, oltre che per il reato di ricettazione, anche per resistenza a pubblico ufficiale.