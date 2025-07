Bufera al Comune di Siracusa, si dimette l'assessore Granata: "Patto civico Finito"

Si è dimesso l'assessore comunale alla Cultura di Siracusa Fabio Granata. "Ringrazio il sindaco Francesco Italia per la importante stagione politica che abbiamo condiviso ma io mi fermo qui. Non mi ritrovo più nello scenario politico cittadino e nelle sue incomprensibili dinamiche", dice Granata, che ha anche la delega al Patrimonio Unesco, al Turismo, alla Legalita' e alla Universita'. "Tolgo Francesco Italia da ogni imbarazzo - aggiunge - sulle scelte per il prossimo e piu' volte annunciato rimpasto e lascio libero il mio posto. Le dinamiche che si addensano sullo scenario politico, non solo cittadino, sono per me del tutto incomprensibili e non mi consentono di andare avanti come nulla fosse. Al di la' del profondo disagio nel progettare iniziative per la Citta' e tessere importanti rapporti culturali, accademici e istituzionali nello spiacevole contesto di continue voci su imminenti sostituzioni in giunta, la mia decisione sgombra il campo da ogni equivoco. Sia nel 2018 che nel 2023, abbiamo aderito a un Patto civico per la Citta' con le donne e gli uomini di Oltre, contribuendo alla vittoria di Francesco Italia con le nostre liste in entrambe le occasioni. Quel Patto civico oggi non esiste più".