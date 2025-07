Il rogo alla Ecomac di Augusta, prefetto ordina controlli sulle coltivazioni

Il prefetto di Siracusa GiovanniSigner ha dato disposizioni all'Asp, all'Arpa e al comando carabinieri del Noe per verificare la presenza di diossina nell ecoltivazioni in seguito all'incendio allo stabilimento ditrattamento dei rifiuti Ecomac di Augusta, nel Siracusano. Il prefetto ha seguito sin dalle prime fasi l'evolversi dell'incendio e della nube nera che si è alzata in cielo e datre giorni si sposta tra le città di Priolo, Melilli e Augusta.Il personale dell'Asp, dell'Arpa e del Noe effettueranno adessoi prelievi nelle coltivazioni della zona per verificare lapresenza di diossina o altri inquinanti.