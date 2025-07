Scicli, si inaugura venerdì 11 la mostra fotografica di Tonino Trovato "Intrecci di vita"

Si inaugura venerdì prossimo, 11 aprile, la mostra fotografica Intrecci di vita di Tonino Trovato. Sarà ancora la sede della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro ai civici 1, 2 e 3, il luogo dove dalle 19.30 dell’11 luglio, prenderà vita un altro evento ospitato nello Spazio Multifunzionale. Un evento che è un vero e proprio “viaggio visivo tra mani, volti e storie intrecciate nel tempo” come quello che compie, con le sue foto, Tonino Trovato: 44 anni, sciclitano, innamorato della sua città, dei suoi scorci, delle sue figure, degli angoli noti e meno noti, di tutto ciò che la anima e la rende viva, Trovato racconta nelle foto che saranno in mostra sino al 30 luglio, emozioni e sensazioni di Scicli. La mostra sarà visitabile ogni giorno dall’11 al 30 luglio dalle 17:30 alle 21:00 e l’ingresso è gratuito