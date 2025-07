Rissa fuori da un locale, 6 denunciati ad Alì Terme

Sono sei le persone, di età comlresa tra i 20 e i 24 anni, denunciate dai carabinieri della Compagnia di Messina Sud per la rissa, avvenuta la notte del 25 maggio scorso, nei pressi di un locale sul lungomare di Alì Terme. Le indagini, anche grazie all'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno consentito di ricostruire le fasi della rissa, nata probabilmente per futili motivi, tra 6 giovani, che si erano dileguati all'arrivo dei militari. E' stato così possibile risalire all'identità dei responsabili, che sono stati così denunciati per rissa.