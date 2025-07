Rapina con sequestro a imprenditore a Palermo: altri due arresti

Agenti della sezione antirapina della squadra mobile di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del capoluogo siciliano, nei confronti di uomini, di 49 e 20 anni, ritenuti gravemente indiziati, in concorso con altri due soggetti già arrestati, di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e ricettazione. Le indagini sono scaturite dopo il sequestro di un giovane imprenditore palermitano, lo scorso 30 novembre. La vittima è stata bloccata da tre malviventi mentre si trovava a bordo della sua auto, utilizzando un altro veicolo, ed è stata costretta a condurli nella sua abitazione e a consegnare una cospicua somma di denaro, numerosi oggetti di valore ed armi legittimamente detenute, poi rinvenuti dagli agenti che hanno arrestato in flagranza due dei tre banditi. Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e all'analisi di tabulati telefonici e di immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza, e alla testimonianza della vittima, è stato così possibile risalire al 20enne, che ha preso parte alle fasi preparatorie, organizzative ed esecutive del crimine e del 49enne quale coautore, insieme agli altri complici arrestati in flagranza, del materiale sequestro della vittima, la cui abitazione e i cui spostamenti erano già stati monitorati dagli indagati.