Olio dop e turismo enogastronomico: Consorzio Monti Iblei all'iniziativa "Qualivita"

Olio dop e turismo enogastronomico con un legame indissolubile in una realtà, come quella del Sud est della Sicilia, legata alle bellezze del territorio e alla buona cucina. Dati e numeri sviscerati nel primo Rapporto nazionale sul turismo Dop redatto dalla Fondazione Qualivita a Roma. Studio che analizza in modo sistematico il contributo dei consorzi di tutela e dei loro partner allo sviluppo di un turismo legato alle Indicazioni geografiche italiane. Il rapporto è realizzato in collaborazione con Origin Italia e con il supporto del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. Turismo Dop, o Turismo delle denominazioni di origine protetta, è un segmento del turismo enogastronomico che si concentra sulle esperienze legate ai prodotti Dop e Igp. Questo tipo di turismo valorizza il legame tra territori, turismo e qualità agroalimentare, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire e apprezzare i prodotti tipici locali e le tradizioni culinarie. Presente a Roma anche il consorzio di tutela Olio dop Monti iblei, con il presidente Giuseppe Arezzo.