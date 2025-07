Un uomo di 82 anni Giuseppe Troia è morto investito da uno scooter sulla statale 113 a Capaci (Palermo).

E' rimasto ferito, in gravi condizioni anche l'uomo alla guida dello scooter che è stato trasportato all'ospedale Villa Sofia.

Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. I medici hanno tentato di tutto per rianimare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare. La statale è chiusa per i rilievi.