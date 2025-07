Diocesi di Noto, il vescovo annuncia valzer di nomine: in vigore da settembre

Il Vescovo della Diocesi di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, ha annunciato nomine sacerdotali in vigore dal 1° settembre prossimo. Contestualmente, è stata comunicata la decisione dei Padri Canossiani di ritirare la loro comunità da due parrocchie storiche, a Pachino e a Marzamemi, dopo 70 anni di presenza nei due centri del Siracusano.

Ecco le principali assegnazioni:

Sac. Kasereka Oliver Bwahasa è stato nominato Vicario Parrocchiale nella Chiesa Madre di Pozzallo.

Sac. Giuseppe Canonico assumerà il ruolo di Vicario Parrocchiale della Chiesa San Giovanni Battista in Avola, mantenendo al contempo l’incarico di Segretario Vescovile.

Sac. Gianni Donzello è stato designato Parroco della Chiesa Madre in Avola e Vicario foraneo.

Sac. Christopher Fava diventerà Vicario Parrocchiale nella Basilica Cattedrale a Noto.

Sac. Antonio M. Forgione è stato nominato Parroco a Santa Maria Maggiore in Ispica, pur mantenendo i suoi incarichi di Cancelliere e Direttore del Tribunale Ecclesiastico Diocesano (lascia la sede dov’era dal 2008)..

Sac. Mario Gugliotta ricoprirà il ruolo di Vicario parrocchiale del SS. Salvatore in Modica e Rettore della Chiesa Santa Maria della Scala a Modica (C. da Fiumara).

Sac. Luigi Maltese sarà Vicario Parrocchiale di Santa Venera in Avola, continuando a essere Co-parroco a Sant’Isidoro Agricola in Noto (Testa dell’Acqua).

Sac. Giuseppe Minardo è stato nominato Parroco della Chiesa San Giuseppe a Modica (C. da Zappulla) e della Chiesa Maria SS. Assunta a Marina di Modica, oltre a essere Rettore della Chiesa di S. Rita in C. da Camardemi.

Sac. Gaudens Murasandonyi Sdb assumerà l’incarico di Vicario parrocchiale di Sant’Antonio a Modica.

Sac. Giovanni Roccasalvo è stato nominato Parroco della Chiesa Santa Maria di Betlem a Modica.

Sac. Paolo Solimano diventerà Parroco della Chiesa Madonna di Pompei a Pachino, mantenendo l’incarico di parroco della Chiesa Santi Angeli di Pachino.

Sac. Giuseppe Stella è stato nominato Parroco a SS. Salvatore in Modica, mantenendo al contempo l’incarico di Parroco di San Pietro in Modica.

Sac. Rosario Sultana è stato designato Vice Rettore del Seminario e Cappellano festivo del Monastero delle Visitandine di Rosolini, mantenendo la direzione dell’Ufficio Amministrativo.

Un momento di profondo dispiacere per la Diocesi è la comunicazione del ritiro della comunità religiosa dei Padri Canossiani dalla guida della Parrocchia di San Corrado in Pachino e di San Francesco di Paola in Marzamemi. La decisione, presa in comune accordo con il Consiglio Generale dei Canossiani e comunicata al Vescovo l’11 aprile scorso dal Preposito Generale, Padre Carlo Bittante, pone fine a 71 anni di una presenza significativa e radicata nella comunità di Pachino.

Per subentrare alla guida delle parrocchie lasciate dai Canossiani, sono state effettuate le seguenti nomine:

Sac. Andrea Amore è stato nominato Parroco a San Corrado Confalonieri in Pachino.

Sac. Gianluca Manenti diventerà Parroco a San Francesco di Paola in Pachino (Marzamemi), mantenendo l’incarico di Parroco del Sacro Cuore-San Francesco in Pachino.