“Caffè amaro” torna a Catania: il 9 luglio la presentazione alla Feltrinelli con Sabrina Francalanza

Dopo il debutto al Salone Internazionale del Libro di Torino e la prima presentazione siciliana a Carlentini, “Caffè amaro” torna nella città che ne ha ispirato le atmosfere: Catania. L’appuntamento è per mercoledì 9 luglio alle ore 18:00 presso la libreria La Feltrinelli di via Etnea n.283, dove l’autrice Sabrina Francalanza dialogherà con l’editore Alfio Grasso, fondatore di Algra Editore.

«È una grande emozione presentare Caffè amaro nella città che gli fa da cornice», ha dichiarato Francalanza, classe 1994, originaria proprio di Catania. Il romanzo, uscito il 15 maggio per Algra, segna il debutto narrativo dell’autrice e racconta una storia d’amore intensa, con la città etnea a fare da sfondo a una vicenda sospesa tra passato e presente.

"Caffè amaro" è la storia di Stefano e Rachele, due giovani legati da un amore profondo ma apparentemente impossibile. Il loro è un incontro che cambia la vita, un legame che sfida il tempo e la distanza, e che si consuma sotto l’ombra di una separazione inevitabile. La narrazione, intima e malinconica, esplora le pieghe dell’animo umano con delicatezza, mostrando la durezza dei sentimenti autentici – come un caffè dal sapore forte, che lascia il segno.