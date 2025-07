Otto marescialli allievi per potenziare i servizi nel Siracusano

Sono giunti in provincia di Siracusa 8 giovani Marescialli dei Carabinieri che hanno appena indossato il grado da Maresciallo al termine del secondo anno di corso e che effettueranno un periodo di tirocinio pratico-applicativo presso alcune Stazioni delle Compagnie di Siracusa, Noto e Augusta.

Essi costituiranno un significativo supporto per i reparti, andando ad inserirsi in una strategia di controllo del territorio rinforzata, si affiancheranno ai colleghi già in servizio e contribuiranno a rafforzare i presidi territoriali per meglio contrastare le dinamiche delittuose, garantire una maggiore sicurezza alla popolazione e rispondere alle esigenze della comunità.

Allo stesso tempo i tirocinanti potranno valorizzare e mettere in pratica le nozioni apprese presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, ove il prossimo anno completeranno il proprio percorso formativo di base, cimentandosi nel frattempo nel servizio operativo.

I Marescialli Allievi sono stati ricevuti dal Comandante Provinciale, Colonnello Dino Incarbone, che ha rivolto loro un saluto di benvenuto con l’augurio di trarre il maggior giovamento possibile dall’esperienza del tirocinio, in previsione del futuro ed impegnativo ruolo che ricopriranno a breve all’interno di reparti dell’Arma. Nella circostanza il Comandante Provinciale ha voluto ribadire l’importanza delle Stazioni Carabinieri che costituiscono non solo un importante presidio di sicurezza ma anche un fondamentale punto di riferimento e di contatto per la cittadinanza soprattutto nei comuni periferici della provincia.