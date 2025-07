Dal Ministero 122 milioni per potenziare la video sorveglianza a Comiso

Centoventidue mila euro a disposizione del comune di Comiso per l’ampliamento di video sorveglianza denominato “Comiso Vigile”. A comunicarlo, l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

“ Sarà implementato e potenziato il sistema di video sorveglianza sul territorio – comunica l’assessore Assenza – grazie a un piano di investimenti del Ministero, a valere sul fondo di rotazione e sul fondo di sviluppo e coesione in materia di sicurezza e riqualificazione urbana per il finanziamento di sistemi di video sorveglianza. l’Amministrazione Comunale ritiene strategica l’adesione a tale iniziativa per accedere ai

finanziamenti disponibili e implementare sistemi di sicurezza urbana,contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini e la tutela del territorio. Oggi purtroppo ogni comune è costretto a ricorrere a tali sistemi per il dilagare di comportamenti non conformi, e spesso incivili, da parte di chi ha deciso di non rispettare alcun codice di civile convivenza, o peggio, di trasgredire a qualunque regola. Assistiamo quasi quotidianamente – ancora l’assessore Assenza – ad episodi inqualificabili che ricadono sulla parte sana della nostra comunità che rappresenta la maggior parte dei cittadini che quindi, ha il diritto di avere una maggiore tutela, come noi il dovere di cercare tutti gli strumenti atti a limitare questi episodi. Ciò non vuol dire che il potenziamento di un sistema di sorveglianza sia la panacea di tutti i mali, purtroppo è sotto gli occhi di tutti che non è semplice tenere sotto controllo un territorio vasto come il nostro, sebbene non manca l’ausilio delle forze dell’ordine che tutti i giorni si spendono per il controllo, tuttavia – conclude Assenza – lo si può ritenere un supporto notevole, e se vogliamo un forte deterrente, per chi vuole continuare indisturbato a infrangere le regole”.