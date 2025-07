Atletica, giro podistico internazionale di Castelbuono: svelati irilavli di Yeman Crippa

Cresce l'attesa per la 99esima edizione del Giro Podistico Internazionale di Castelbuono, in programma sabato 26 luglio 2025 nella splendida cornice medievale del borgo delle Madonie. Un evento che da oltre un secolo (prima edizione nel 1912) trasforma il centro storico di Castelbuono in un palcoscenico unico per l'atletica su strada, tra storia, tradizione e passione popolare.

Dopo l'annuncio della presenza del fuoriclasse azzurro Yeman Crippa, secondo a Castelbuono nel 2016 e ritirato nel 2017, sono stati svelati gli altri protagonisti della sfida elite, che animerà l'attesa gara del tardo pomeriggio. Regno Unito, Olanda, Spagna, Svizzera, Norvegia, Australia le bandiere, oltre a quella dell'Italia, che sventoleranno a Castelbuono il 26 luglio. Una pattuglia di atleti dall'alto profilo, pronti a darsi battaglia sulle strade di Castelbuono, tra curve, sanpietrini e l'incitamento travolgente del pubblico.

Questi i principali rivali di Crippa: Emile Cairess (Gran Bretagna), Julien Wanders (Svizzera), Sondre Nordstad Moen (Norvegia), Carlos Mayo (Spagna), Jack Rayner (Australia) e Bjorn Koreman (Olanda).