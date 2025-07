Calcio, serie D.Filippo. Ferraro è il nuovo allenatore dll'Athletic Club Palermo

Emanuele Ferraro è il nuovo tecnico dell'Athletic Club Palermo, formazione neopromossa in Serie D.

L'allenatore classe 1978 vanta una lunga carriera da calciatore professionista, durante la quale ha indossato le maglie di Salernitana, Ancona, Piacenza e non solo, collezionando oltre 200 presenze tra i professionisti. Ferraro ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile della Salernitana e negli ultimi anni ha guidato FC Messina, Biancavilla, Jonica e Città di Sant'Agata, oltre ad aver ricoperto il ruolo di vice all'ACR

Messina e allenato nelle giovanili del Cosenza. "Per me è un giorno importante, sono fiero e orgoglioso di questo ruolo di grande responsabilità - ha affermato Ferraro -. Mi impegnerò con tutto me stesso, con lavoro e professionalità, per ripagare la fiducia ricevuta". "Riteniamo di aver individuato in mister Ferraro il profilo giusto per continuare il nostro percorso di crescita - ha sottolineato Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Club Palermo -. Oltre alla sua indubbia preparazione, ci piace il suo modo di gestire e la chiarezza dei suoi intendimenti, unito alla sua forte motivazione". Soddisfatto anche il ds Giampiero Clemente: "Mister Ferraro ci ha convinti fin dal primo incontro. Ha accettato con convinzione un progetto ambizioso che punta sui giovani e ha come primo obiettivo quello della salvezza, portando con sé entusiasmo e competenza".