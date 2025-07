Ispica,al Festival degli Iblei la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri di Palermo

Il Festival Internazionale degli Iblei, organizzato dall’Associazione musicale “Arturo Toscanini” - Corpo Bandistico di Ispica – ha visto la partecipazione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo, tra le numerose bande, orchestre e fanfare provenienti da Malta e dai Comuni della provincia di Ragusa.

Nelle serate del 28 e 29 giugno, ad Ispica, sono stati celebrati due momenti commemorativi durante i quali sono stati ricordati tutti i Carabinieri caduti in servizio, sotto le note della Fanfara dell’Arma. Entrambe le celebrazioni sono state introdotte dalla Preghiera del Carabiniere e dall’esecuzione dell’Inno alla Virgo Fidelis, Patrona di tutti i militari della Benemerita.

La serata del 29 giugno ha visto la deposizione in piazza Unità d’Italia di una Corona d’Alloro in onore di tutti i Caduti alla presenza delle Autorità Civili e Militari e della Fanfara dei Bersaglieri degli Iblei.

L’intera manifestazione si è conclusa con il concerto al “Parco Forza” di Ispica della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, che ha eseguito musiche patriottiche della tradizione militare, sinfoniche di autori italiani, la Marcia d’Ordinanza dei Carabinieri e a seguire l’Inno Nazionale Italiano.

Le Fanfare militari hanno radici antichissime, collegate alla funzione pratica della musica militare: trasmettere i segnali di comando e le cadenze di marcia sul campo.

In Sicilia, il “Corpo Musicanti” veniva fondato nel 1860, composto da 14 musicanti (tamburini e trombettieri appiedati e a cavallo), alle dipendenze dei Carabinieri Reali di Sicilia.

La Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” ripercorre i fasti del “Corpo Musicanti” ed è costituita da 30 Carabinieri provenienti da complessi musicali o diplomati presso Conservatori italiani. Il suo repertorio, oltre alla musica militare, comprende molti brani di autori che vanno dal XIX secolo ai nostri giorni.

Dalla sua fondazione, ha svolto un’intensa attività esterna, proiettata nell’Italia meridionale, riscuotendo sempre notevole successo. La Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, attualmente diretta dal Maestro Luogotenente C.S. Paolo Mario Sena, viene adesso impiegata in cerimonie militari ed in altre manifestazioni con risvolto a carattere sociale, sportivo e comunque attinenti alla funzione militare del complesso musicale.

Per omaggiare la partecipazione dei militari dell’Arma, è stato realizzato ad Ispica uno Stemma Araldico in sabbia da parte dell’Associazione Culturale “Insabbiata” del luogo.

La partecipazione della Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri e le sue due esibizioni nelle serate del 28 e 29 giugno hanno ancora una volta rappresentato il forte legame tra la Comunità della città di Ispica e l’Arma dei Carabinieri, sempre presente e vicina ai bisogni della cittadinanza in ogni momento della vita quotidiana, favorendo lo sviluppo della cultura della legalità basata sull’ascolto e sull’esempio, cardini dell’azione di ogni Carabiniere.