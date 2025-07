Ragusa, cittadino gambiano arrestato con l'accusa di spaccio di droga

La Squadra Mobile di Ragusa ha arrestato un cittadino gambiano di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti, per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attenzione degli agenti è stata attirata dai movimenti sospetti dell’extracomunitario nella zona di via Ecce Homo. Fermato e sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish e di 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare dell’abitazione del 26enne, situata nella stessa area, ha rivelato un vero e proprio arsenale dello spaccio. All’interno sono stati rinvenuti un panetto e mezzo di hashish, per un peso complessivo di circa 189 grammi. cinque involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso totale di 19 grammi e due involucri di crack, per un peso di circa 5 grammi.

Inoltre, nell’abitazione è stato sequestrato materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente, oltre a una somma di 380 euro, anch’essa ritenuta proveniente dall’attività illecita di spaccio.

Dopo le formalità di rito, il 26enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa.