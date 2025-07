Dipendenti cioccolateria aggrediti a Palermo, tre denunciati

I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno denunciato un 55enne, pregiudicato, e due ragazzi di 15 e 16 anni, accusati di lesioni aggravate in concorso.

Sarebbero i tre che avrebbero aggredito i dipendenti della Cioccolateria Lorenzo che si trova in via IV Aprile.

Secondo quanto ricostruito dai militari la violenta aggressione sarebbe scattata poiché l'uomo è stato infastidito da alcuni cassonetti che si trovavano nei pressi della propria abitazione.

L'indagato spalleggiato dal figlio e da un altro minore si sarebbe presentato nella cioccolateria dell'attività.

I tre, dopo una discussione, avrebbero quindi aggredito i dipendenti, colpendoli anche con un "tirapugni". Una delle vittime è stata medicata nel Policlinico di Palermo. La prognosi è di 13 giorni.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e delle dichiarazioni rese dai testimoni, i carabinieri hanno identificato i presunti responsabili dell'aggressione e hanno ricostruito che anche nei giorni precedenti vi erano stati ulteriori episodi di litigi e aggressione verbali legati al posizionamento di alcuni contenitori della raccolta differenziata.