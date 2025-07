Vertice di maggioranza, Schifani illustra manovra da 200 milioni

Si è riunito stamattina a Palazzo d'Orleans il vertice di maggioranza convocato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per illustrare la bozza del disegno di legge di variazioni di bilancio che sarà approvata domani dalla giunta.

L'incontro, al quale erano presenti i segretari regionali e capigruppo dei partiti di centrodestra all'Ars, è durato oltre due ore e si è svolto in clima di serenità e grande compattezza.

I contenuti della manovra - che ammonta a circa 200 milioni di euro - sono stati illustrati dal presidente e pienamente condivisi dagli alleati di governo.

Recepiti anche i suggerimenti arrivati dal tavolo di lavoro. Gli obiettivi principali del ddl ruotano attorno allo sviluppo della Sicilia e prevedono misure che vanno dalle emergenze alla crescita, al sociale, con particolare attenzione al tema della salute.

Sul rispetto della linea discussa ci sarà il massimo rigore del governatore. Secondo gli accordi con il presidente dell'Ars Galvagno, con il quale Schifani è in stretto e continuo contatto, la legge dovrebbe essere approvata dal Parlamento prima dell'interruzione estiva.