Presi a Siracusa con modica quantità di droga: segnalati

Nel corso di questa notte, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso del controllo del territorio, hanno segnalato alla​ competente Autorità Amministrativa due persone, rispettivamente di 27 e di 54 anni, trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, agenti delle Volanti, alle ore 23 circa, intervenivano in un cantiere edile sito in via Avola dove sorprendevano un uomo trovandolo in possesso di arnesi atti allo scasso sottoposti a sequestro. L’uomo, un trentottenne già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per il reato di tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.