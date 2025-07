Controlli a Misterbianco, sanzioni per 200 mila euro

Dal calatino ai comuni etnei, passando per l’hinterland catanese e il centro cittadino. La Polizia di Stato ha rafforzato in tutta la provincia i controlli ad ampio raggio finalizzati a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e a garantire la sicurezza dei cittadini e di quanti hanno scelto Catania e il suo straordinario territorio per trascorrere le vacanze estive. Ieri pomeriggio l’attenzione dei poliziotti della Questura di Catania si è concentrata nel territorio del comune di Misterbianco e delle frazioni di Lineri e Montepalma passati in rassegna, dal centro alla periferia, per prevenire la commissione di reati predatori, a tutela soprattutto delle persone più vulnerabili e degli anziani e per verificare il rispetto delle norme del Codice della strada da parte di automobilisti e motociclisti. L’intervento, coordinato dai poliziotti della squadra volanti e moto volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha visto impegnati quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, gli agenti della squadra cinofili e gli agenti della Polizia Locale di Misterbianco. La presenza del cane poliziotto antidroga “Maui” ha consentito di svolgere una completa e accurata azione di prevenzione e controllo in diversi quartieri per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga a cominciare da alcune zone in cui, in passato, sono stati registrati episodi di ritrovamento e di cessione di sostanze stupefacenti. Inoltre, il pattugliamento nelle strade e nelle piazze del territorio di Misterbianco ha permesso di svolgere un’importante attività di monitoraggio per scongiurare eventuali condotte illecite in grado di rappresentare un rischio per la sicurezza delle persone. Al riguardo, sono stati istituiti posti di controllo sia fissi che dinamici nei punti d’accesso in città e nelle frazioni, con particolare attenzione alle zone con un’alta densità di traffico veicolare. In questo modo, sono stati compiuti molteplici controlli che hanno permesso di sanzionare alcuni comportamenti scorretti e spregiudicati alla guida, a garanzia della sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada. Complessivamente sono state identificate 144 persone, di cui 30 già note alle forze dell’ordine, e controllati 83 veicoli, 70 auto e 13 tra moto e scooter, contestando 20 sanzioni per oltre 20 mila euro. Tre automobilisti sono stati sanzionati perché alla guida senza la revisione periodica del mezzo, per cui i veicoli sono stati sospesi dalla circolazione. Altri otto conducenti, invece, guidavano senza aver conseguito la patente o con una patente diversa rispetto a quella prevista dalla normativa per condurre uno specifico veicolo. Quattro persone in sella ai mezzi a due ruote sono state fermate perché sorprese a guidare senza indossare il casco protettivo, mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità. In questi casi, è scattato il fermo amministrativo dei quattro scooter. Due automobilisti erano sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile per cui sono stati fermati e i mezzi sottoposti a sequestro amministrativo. In un altro caso, un soggetto continuava a circolare abusivamente con un veicolo che era già sottoposto a sequestro, mentre altri due automobilisti non hanno esibito i documenti richiesti. L’intervento di prevenzione e controllo a Misterbianco rientra nell’ambito di un articolato piano predisposto dalla Questura di Catania finalizzato a rafforzare, in tutto il territorio provinciale, la costante presenza della Polizia di Stato.