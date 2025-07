Acate, la Giunta Fidone nel mirino dell'opposizione dopo la revoca di 2 assessori

Ad alcuni giorni dalla revoca dei due assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua il sindaco di Acate Gianfranco Fidone non ha ancora nominato i due sostituti (anche se qualche nome in verità gira tra i bene informati) e non ha ritenuto che sia arrivato il momento di approfondire alla città le motivazioni della decisione, finora limitate “al venir meno della fiduciarietà essenziale alla coesione politica e all’efficienza dell’azione dell’esecutivo”.

E i diretti interessati, titolari rispettivamente delle deleghe alla Cultura e alla Polizia Municipale, che già nello scorso ottobre erano stati prima revocati e qualche ora dopo reintegrati, attendono che il primo cittadino faccia chiarezza per esporre le loro considerazioni.

Gli scricchiolii della Giunta, a meno di metà del suo mandato, hanno sollevato, com’era prevedibile, durissime prese di posizione del fronte dell’opposizione, consiliare ed extraconsiliare.

Per i quattro consiglieri della Lista Caruso “L’ennesima prova del caos che regna all’interno dell’amministrazione guidata dal sindaco Gianfranco Fidone. Se davvero, come si vocifera, si stanno già cercando nuovi accordi e nuovi bilanciamenti per rimpastare la Giunta, significa che gli equilibri sono saltati e che questa amministrazione pensa più alle poltrone che al futuro della nostra comunità. E parliamo di poltrone ben retribuite: oltre a quella del sindaco, ci sono altri cinque incarichi assessoriali, ciascuno con un’indennità di circa 2.000 euro al mese!

Di certo la misura è colma: sempre più cittadini manifestano palesemente il loro amaro pentimento per la fiducia mal riposta in questa Amministrazione, tutta la loro delusione e indignazione, mentre chi governa fa finta che vada tutto bene”.

Forti accuse anche da Forza Italia: “Va bene che l’amministrazione Fidone ha costruito gran parte della propria comunicazione sulla presa in giro costante della cittadinanza, ma fino a qualche giorno fa lo stesso sindaco celebrava i due assessori con parole come: “preziosa collaborazione, sempre presenti, attenti, collaborativi.”

Oggi, silenziosamente, vengono liquidati. Questo gesto certifica il fallimento di un metodo e di un’idea di governo che ci è stata raccontata come modello Fidone, un’illusione di armonia, squadra, rigore e visione, che oggi si sgretola sotto il peso di personalismi, vendette e autoritarismo”.

Per l’associazione Un Passo Oltre “La doccia fredda servita agli assessori Raffo e Bevilacqua da parte di sua maestà il sindaco Fidone trascina Acate in un vuoto politico senza precedenti. Il “sindaco dalla revoca facile” ha dimostrato ancora una volta tutta la sua incapacità nel governare, cedendo alle pressioni e agli equilibrismi di chi, negli ultimi mesi, non ha fatto altro che mendicare un posto in giunta. Acate non può più

permettersi di restare invischiata in un circolo vizioso fatto di personalismi, revoche, e incoerenze. La città merita verità, chiarezza e rispetto”.

Nella foto, Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua.