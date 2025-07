Pier Silvio Berlusconi: 'Il governo Meloni il migliore d'Europa', impegno politico? Non lo escludo"

"Al di là della destra o della sinistra, penso che il nostro governo sia uno dei migliori d'Europa per non dire oltre. Non è questione di destra o di sinistra, ma di concretezza e consapevolezza: il nostro primo ministro per l'Italia". L'Ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi ribadisce il suo endorsement all'esecutivo Meloni. "Sta facendo un lavoro unico: donna, giovane, venuta da nulla, ha messo su il miglior governo d'Europa, con grande serietà, impegno e - permettetemi una parola desueta ma che a me piace - patriottismo, non nazionalismo, che è una cosa diversa", dice ai giornalisti a margine della presentazione dei palinsesti. "Siamo in una situazione economica complicata: ci mancavano pure i dazi che adesso potrebbero ostacolare le aziende europee e italiane anche dei media, che vivono di fiducia e di pubblicità. Per noi il rischio dazi è un rischio non da poco", afferma Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset. Comunque "guardiamo avanti con spinta e coraggio: continuiamo a spingere e investire", aggiunge Berlusconi alla presentazione dei programmi per la prossima stagione, ricordando che negli ultimi tre anni il gruppo ha tra l'altro distribuito oltre 450 milioni di dividendo, con un aumento dell'occupazione del 7%. Lo ius scholae? "Sono più contro che a favore. Sono favorevole al principio, ma non lo ritengo una priorità. Mi spiace per Tajani, perché so di dargli un colpetto. Sono più contro perché non è il momento, non mi sembra che sia tra le cinque priorità del Paese". Parola di Pier Silvio Berlusconi, convinto che la proposta di legge "non sia mal formulata", ma possa "essere migliorata": in ogni caso "i diritti delle persone vanno difesi sempre, a prescindere: l'ho imparato da mio padre". E sgombra il campo dai rumors secondo cui la freddezza della sorella Marina Berlusconi sul dossier pesi sull'atteggiamento di Forza Italia: "È assolutamente falso - avverte - che Tajani porti avanti lo ius scholae seguendo le indicazioni ideali di Marina". Pier Silvio Berlusconi ribadisce di essere concentrato sulla sua attività di imprenditore, ma non chiude la porta all'idea di seguire in futuro l'esempio del padre Silvio. Oggi, spiega, "lo apprezzo più di prima, mi manca più di prima". E se fosse stato in vita "si sarebbe scatenato, avrebbe fatto la qualunque, anche sfiorando ciò che potrebbe essere considerato eccessivo, per tentare di fermare queste due follie che sono le guerre tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina. Sarebbe stato male, avrebbe fatto di tutto, non so se riuscendoci, ma qualcosa avrebbe fatto". "Una collaborazione è assolutamente possibile. Sì, guardiamo avanti: un socio forte più finanziario, con esperienza nel mondo dei media non ci dispiacerebbe, ma noi vogliamo avere la possibilità di indirizzare il nostro progetto paneuropeo". Così Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, risponde all'ipotesi che, dopo le rispettive Opa sulla tedesca Prosieben, il Biscione possa collaborare con i cechi di Ppf. Comunque "nei casi di collaborazione che ho sperimentato si va in difficoltà. Si può essere soci anche paritetici, ma per un progetto così ambizioso devi farlo in autonomia", aggiunge Berlusconi. Tajani: Pier Silvio sullo ius scholae? C'è perfetta sintonia Pier Silvio Berlusconi sullo ius scholae? "Anche io ho sempre detto che non è una priorità, c'è una nostra proposta di legge, lo Ius Italiae, che punta a far sì che chi studia in Italia dopo 10 anni possa diventare cittadino italiano. Cercherò di spiegare a tutti i contenuti della nostra proposta, che non è lassista. Mai detto che era una priorità", quindi "siamo in perfetta sintonia". Così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani a margine dell'assemblea Anbi. "Ho le mie idee, ne sono convinto, non le cambio e sono pronto a spiegarle nel modo migliore a tutti". Tra le priorità di FI c'è "la riforma della giustizia".