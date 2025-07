Zelensky incontra il Papa e Mattarella. 'La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno'

"Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".

Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dello Stato ha espresso "la vicinanza più intensa e concreta" dell'Italia: "la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei esprimere la nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del vostro Paese".

All'incontro era presente il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo rende noto il Quirinale.

"Auspico che si aprano presto i negoziati", ha detto Mattarella incontrando Zelensky. Il capo dello Stato ha aggiunto che, "come ha affermato la dichiarazione del vertice Nato, la sicurezza ucraina si indentifica con la sicurezza europea, contro chi vorrebbe tornare a una concezione di predominio dei rapporti tra gli Stati, facendoci fare un salto all'indietro di quasi un secolo". Infine ha detto che occorre rendere più difficile l'aggiramento delle sanzioni da parte delle imprese private.

"Nei confronti dell'Ucraina nutriamo amicizia sincera e convinta. L'Italia è ferma nel sostegno al popolo ucraino. E l'intensificarsi dei crudeli bombardamenti russi contro la popolazione e le infrastrutture civili rafforzano la nostra determinazione di stare a fianco dell'Ucraina. Al contempo, cerchiamo ogni possibile spiraglio per concludere questa drammatica vicenda". Lo ha sottolineato Mattarella. Il capo dello Stato ha anche ribadito il sostegno all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea: "Auspico che si aprano presto i negoziati".

L'INCONTRO CON IL PAPA A CASTEL GANDOLFO

E' durato circa trenta minuti il colloquio di oggi tra papa Leone XIV e il presidente ucraino a Castel Gandolfo. Il Pontefice ha accolto Zelensky a Villa Barberini alla soglia di una delle sale con una stretta di mano. Zelensky si è rivolto a papa Prevost con un "Thank you so much" in inglese, e poi ha fatto un complimento sulla vista fuori dalla finestra. Quando si sono seduti, Leone ha confermato che Zelensky poteva capire l'inglese e poi ha chiesto: "How are things going?" (come stanno andando le cose?). Zelensky indossava una mimetica nera.

"Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano i Rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati". Così una nota vaticana dopo l'incontro tra Leone XIV e Volodymyr Zelensky. Il Papa si è intrattenuto col presidente ucraino "sul conflitto in corso e sull'urgenza di percorsi di pace giusti e duraturi" e nell'incontro si è inoltre "ribadita l'importanza del dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità". "Il Papa ha espresso dolore per le vittime e rinnovato la preghiera e la vicinanza al popolo ucraino, incoraggiando ogni sforzo volto alla liberazione dei prigionieri e alla ricerca di soluzioni condivise", conclude la nota.

Lasciando Villa Barberini dopo il colloquio, Zelensky ha rilasciato una breve dichiarazione ai media vaticani ringraziando il Pontefice e "il Vaticano" per l'aiuto e il supporto, "in particolare per riavere i nostri bambini, rubati dalla Russia durante questa guerra, affinché tornino in Ucraina".