Violenza su una studentessa a Palermo, inflitti 4 anni a un 40enne

La terza sezione penale del Tribunale di Palermo, presidente Fabrizio La Cascia, ha condannato a quattro anni di reclusione un 40enne accusato di aver violentato una giovane studentessa fuori sede a Palermo.

L'aggressione sarebbe avvenuta la notte del 15 gennaio del 2020 nella zona del Palazzo di Giustizia.

La vittima, una 31enne, aveva trascorso la serata in centro e stava tornando a casa.

Due uomini l'hanno intercettata per strada e le hanno proposto di accompagnarla. La donna era poco lucida per avere assunto alcol. Secondo l'accusa, il 40enne dopo averla accompagnata a casa l'avrebbe violentata.

Non è stato semplice risalire all'identità dell'imputato che la vittima non conosceva. Sono stati i carabinieri della stazione Centro a rintracciarlo grazie al racconto della donna e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. La studentessa, che è stata assistita dall'avvocata Federica Prestidonato, ha ottenuto un risarcimento di 30 mila euro.