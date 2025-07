esidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e l'assessore al Turismo, Elvira Amata, in qualità di deputati regionali di Fratelli d'Italia hanno inviato, separatamente, una lettera ai probiviri del partito, allegando la documentazione finora in loro possesso relativa all'inchiesta della Procura di Palermo in cui sono indagati per corruzione e peculato.