Rosolini al Centro all'opposizione: "Avete fatto teatrino mediatico"

In merito alle strumentali polemiche sollevate dall’opposizione durante e dopo la seduta consiliare aperta del 7 luglio scorso, il movimento politico Rosolini al Centro intende chiarire la propria posizione e restituire dignità al confronto politico, oggi purtroppo scaduto in uno sterile teatrino mediatico. Lo Studio di dettaglio della Zona A del centro storico , redatto ai sensi della L.R. 13/2015, rappresenta uno strumento urbanistico serio, concreto e atteso da anni. Altro che semplice “atto tecnico”: parliamo di un documento che consente, per la prima volta in modo organico, il recupero del patrimonio edilizio esistente nel cuore antico della città, secondo criteri trasparenti e condivisi. Con oltre 3.100 unità edilizie censite , il piano individua gli interventi ammessi, favorisce la semplificazione burocratica, rende finalmente possibile ciò che per troppo tempo è rimasto solo sulla carta: il riscatto del centro storico attraverso il rispetto della sua identità e la valorizzazione delle sue potenzialità economiche e sociali . Chi oggi finge stupore davanti a questo percorso, dimentica forse che per decenni nulla è stato fatto , né per agevolare i proprietari, né per garantire decoro e funzionalità al tessuto urbano. L’opposizione, anziché proporre, preferisce abbandonare l’aula e attaccare chi lavora. Riteniamo dunque fuorviante, se non intellettualmente disonesto, ridurre l’intervento dell’Amministrazione – e in particolare la visione espressa dal Sindaco – a una “manovra propagandistica”. La politica non è silenzio né tecnicismo neutro, ma capacità di orientare, immaginare, costruire. Chi ci accusa di “spacciare” un atto tecnico per un piano di sviluppo urbano, ignora che senza una base normativa come quella offerta da questo studio nessuna strategia di rilancio è possibile . E proprio perché crediamo in un futuro diverso per Rosolini, accompagniamo ogni atto amministrativo con una visione di crescita. Il percorso è stato avviato in trasparenza, coinvolgendo i cittadini e i professionisti del territorio. La partecipazione attiva e costruttiva di architetti, ingegneri, docenti e tecnici durante il Consiglio comunale dimostra che la città ha voglia di guardare avanti . Solo una parte della politica sembra voler restare ferma, prigioniera della sterile critica. Siamo consapevoli che il centro storico non si rigenera con un solo atto, ma senza questo primo passo tutto il resto resterebbe illusione. La città non ha bisogno di chi crea confusione, ma di chi lavora con serietà, visione e responsabilità.