Noi Moderati, Chimirri e Lomanto coordinatore e presidente a Siracusa

"Si è riunito ieri l'ufficio di presidenza di Noi Moderati della provincia di Siracusa. A presiederlo Nino Campisi, coordinatore provinciale, il suo vice Nello Mortellaro, presenti anche Joe Frasi (Presidente) e Carmelo Longo (segretario) per dare il benvenuto all'interno del partito all'avvocato Pierluigi Chimirri e al Maresciallo in quiescenza Giancarlo Lomanto. Presente il vicecoordinatore regionale Peppe Germano che ha sottolineato 'l'importanza di un impegno diretto nel capoluogo aretuseo'. All'avvocato Chimirri, coordinatore cittadino e al Marescialo Lomanto, Presidente cittadino, i migliori in bocca al lupo da tutto il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano". Lo ha detto Massimo Dell'Utri coordinatore di Noi Moderati in Sicilia.

(nella foto da sinistra Peppe Germano, Pierluigi Chimirri, Nino Campisi e Giancarlo Lomanto)