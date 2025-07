Tribunali da riaprire, parte da Modica il pressing sui politici “distratti”

Continua il pressing del Comitato pro Tribunale di Modica sui rappresentanti politici del territorio per coinvolgere, nella battaglia a difesa dei “Tribunalini”, parlamentari nazionali e regionali. Intanto, è stato fissato un altro appuntamento, per sabato mattina, a Palazzo Grimaldi. L’avvocato Enzo Galazzo, portavoce del Comitato, relazionerà sull’assemblea che si è svolta a Roma il 4 luglio, durante la quale è stato approvato un documento con il quale si fa la cronistoria di una vertenza che dura da dieci anni e che la politica ha sempre snobbato e, peggio ancora, volutamente ignorato, in Sicilia, come nel resto d’Italia.

“Giorni fa – afferma Galazzo - abbiamo vissuto l’ennesima delusione: i Sottosegretari alla Giustizia, onorevoli Delmastro ed Ostellari, hanno comunicato la loro indisponibilità a partecipare all’assemblea dei rappresentanti dei Tribunali chiusi con la riforma della geografia giudiziaria del 2012: loro, qui a Roma, a conoscenza da tempo di questo incontro, senza rispetto per chi si è attivato a presenziare muovendo da ogni parte d’Italia - subendo la pedanteria di personale aeroportuale che ha negato l’imbarco per un ritardo di pochissimi minuti - non hanno potuto organizzare mezz’ora per noi!

Confesso di provare un profondo senso di frustrazione dovendo temere che sette anni di incessante lavoro, di sacrifici e di aspettative possano precipitare nel nulla.

Credo che l’Assemblea debba rivolgere un pressante invito al Sottosegretario alla Giustizia On.le Delmastro perché siano ancora sottoposti al Governo i criteri di ripristino dei trenta tribunali soppressi come enunciati in occasione dei ripetuti incontri.

Credo infine che, in mancanza, il Sottosegretario Delmastro debba trarre le conclusioni dalle sue inadempienze e debba valutare le sue DIMISSIONI.

Quanto a noi, che per anni abbiamo lottato per conseguire gli obiettivi fissati dal Comitato, concordo sulla necessità di procedere ad una riprogrammazione e alla individuazione di canali istituzionali che consentano l’adozione dell’auspicato provvedimento nella cui direzione, e sino al 26 novembre 2024, sembrava si marciasse.

Quanto a me, vivo questa battaglia, da Modica, dal 13 settembre 2013 e, in seno a questo Comitato, dal 5 luglio 2018. Ci ho creduto, come tutti voi, ci sono pure invecchiato. Sarà’ bene però che altri, più bravi e più forti, vengano ora fuori dal letargo, sollecitino i loro rappresentanti istituzionali di riferimento – sempre assenti, salve rarissime eccezioni - raccolgano il nostro testimone, percorrano gli ultimi metri e realizzino il sogno che è ad un passo anche se c’è ancora tanto lavoro da fare”.

Fin qui le amare considerazioni dell’avvocato Galazzo che, tuttavia, malgrado le delusioni e le scorrettezze istituzionali nei confronti del Comitato, continuerà a mettere la sua esperienza e la sua autorevolezza al servizio di una causa legittima, come quella della Giustizia di prossimità. Nell’interesse della legge e di chi continua a credere in certi valori, senza scorciatoie e prevaricazioni.

Sabato mattina l’ennesima riunione del Comitato modicano alla qual sono stati invitati parlamentari nazionali e regionali del territorio ibleo. Alcuni hanno assicurato la loro presenza, altri devono consultare l’agenda degli appuntamenti e, forse, stilare una lista delle priorità. C’è da augurarsi che in queste liste ci sia anche qualche paragrafo dedicato alla Giustizia amministrata in quei “Tribunalini”, che davano ai cittadini risposte in tempi ragionevoli, ma che sono stati cancellati con un tratto di penna. Perchè e a che pro?

Concetto Iozzia

Nella foto, il Palazzo di giustizia di Modica