Due bambine di 8 e 12 anni che, a Marina di Modica, rischiavano di annegare, trascinate al largo dalla corrente, sono state salvate dai bagnini del Lido Terradamari e da alcuni surfisti che si trovavano in quel tratto di mare. L'intervento dei bagnini e dei surfisti è stato rapido non appena è stato lanciato l'allarme con le due bambine trascinate dalla corrente. Solo spavento, per fortuna.