Incendio a Floridia, brucia una discarica abusiva

Un incendio è scoppiato questa sera verso le 21,30 a Floridia. Le fiamme si sono levate alte in un terreno adibito a discarica abusiva. E' accaduto sulla Statale 124 in conrada Muraglie di Miele. Le fiamme hanno minacciato alcuni terreni adiacenti e un'attività commerciale della zona. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Siracusa. I pompieri dopo avere circostritto le fiamme hanno impiegato più di un'ora per spegnere il fuoco.