Sequestrata e uccisa 50 anni fa, pm chiede ergastoliper 3 calabresi

La Procura antimafia di Milano ha chiesto la condanna all'ergastolo per i tre imputati del processo in corso davanti al tribunale di Como per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni a Eupilio, nella Brianza comasca, la sera del 30 giugno 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara).

Gli imputati sono il 74enne Giuseppe Calabrò, reggino di San Luca residente a Bovalino; Antonio Talia, 73 anni di Africo e Demetrio Latella, anche lui reggino, 71 anni, detto "Luciano", residente nel Novarese, l'uomo la cui impronta digitale fu trovata sulla carrozzeria della Mini sulla quale Cristina viaggiava la sera del rapimento.

Impronta che fu attribuita all'uomo dal sistema Afis della polizia scientifica di Roma soltanto a fine 2006.