Cassazione rigetta ricorso Pg di Catanzaro, assolto definitivamente l'avvocato Veneto

L'avvocato Armando Veneto, di 89 anni, uno dei più noti penalisti calabresi, è stato definitivamente assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari e concorso esterno in associazione di stampo mafioso.

Lo ha stabilito la prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro.

"Cala il sipario - affermano in una nota gli avvocati Vincenzo Maiello e Beniamino Migliucci, difensori di Veneto - su una tra le più controverse accuse giudiziarie degli ultimi anni, che fin dal loro sorgere erano apparse contrarie ai fatti e avevano destato generale incredulità non solo nel mondo forense ma anche nei luoghi della politica e della società civile nell'ambito dei quali Armando Veneto ha ricoperto molte importanti cariche, sempre portando la competenza, l'umanità e la passione di una personalità illuminata.

Onore ai giudici di appello e di legittimità per avere riaffermato il primato delle ragioni del diritto e della ortodossa valutazione della prova, facendo vivere una giornata di festa allo stato di diritto".