Niente stipendi di giugno alla Provincia di Crotone: proclamato stato di agitazione

I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti della Provincia di Crotone per il mancato pagamento dello stipendio di giugno.

Le segreterie provinciali Funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil, insieme alla Rsu provinciale, hanno scritto al prefetto di Crotone, Franca Ferraro, ed al presidente della Provincia, Sergio Ferrari, per sollecitare "l'attivazione immediata delle procedure di conciliazione e raffreddamento della vertenza, ai sensi della vigente normativa nazionale".

La richiesta fa seguito all'assemblea svoltasi il 30 giugno scorso.

Sindacati ed Rsu dell'ente, "in considerazione della mancata risoluzione delle problematiche esposte", hanno deciso d'intensificare la protesta, proclamando lo stato di agitazione e chiedendo di convocare urgentemente in Prefettura un tavolo di confronto, prima d'intraprendere ulteriori azioni sindacali".