Traffico di droga ad Agrigento, 13 arreesti su ordine della Dda

All'alba di oggi, 10 luglio 2025, i Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, in Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle, e San Cataldo, con il supporto dei colleghi del Nucleo Eliportato Cacciatori di Sicilia e dei Nuclei Cinofili di Palermo e Nicolosi, hanno eseguito 13 fermi, su disposizione della Procura della Repubblica di Palermo - Direzione Distrettuale Antimafia. I 13 indagati, 5 dei quali si trovano già detenuti in carcere, riporta una nota, sono tutti accusati, a vario titolo, "di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante di aver agito utilizzando il metodo mafioso ovvero per agevolare l'associazione mafiosa denominata 'cosa nostra'". Diverse le perquisizioni personali e domiciliari delegate dalla Procura distrettuale nei confronti di ulteriori soggetti indagati nel medesimo procedimento penale. Le indagini sono partite nel mese di dicembre 2024 e costituiscono la naturale prosecuzione di quelle che si sono concluse con l'emissione di misure cautelari nei confronti di 48 persone. Le indagini hanno consentito di ricostruire l'organigramma e le attività criminali delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e di Agrigento-Villaseta.

Auto incendiata e colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di un imprenditore per costringerlo a versare il pizzo, un altro veicolo incendiato per costringere uno spacciatore a chiedere 'l'autorizzazione' prima di continuare a vendere droga e, ancora, spari contro una casa per indurre il proprietario a pagare i debiti per la fornitura di stupefacenti. Sono alcuni degli episodi avvenuti nel 2024 in provincia di Agrigento, e in particolare a Porto Emepdocle, e che sono stati svelati dall'inchiesta della Dda di Palermo che ha portato all'esecuzione di 13 fermi. Tra le intimidazioni addebitate agli indagati anche l'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco contro una rivendita di frutta e verdura ad Agrigento, l'incendio di un'auto a Porto Empedocle a causa di alcuni diverbi tra uno dei sodali della banda e il proprietario, una intimidazione con spari contro un'auto a Raffadali e contro la saracinesca di un esercizio commerciale di Porto Emepedocle. È emersa "un'ampissima disponibilità di armi, anche da guerra, in capo ai sodali che utilizzavano per compiere gli atti intimidatori", spiegano i carabinieri. In un paio di episodi le intimidazioni sono state compiute con un Kalashnikov, fucile mitragliatore AK-47. I fermati sono stati rinchiusi negli istituti di pena di Agrigento, Palermo, Sciacca e Caltanissetta.