Deposito di cocaina in una casa abbandonata Catania, sequestrati 7 chili

Una chiamata anonima, in piena notte, per segnalare alla polizia un deposito di droga in una casa abbandonata del centro storico. Secondo quanto riferito agli agenti, due uomini, entrambi incappucciati, avevano da poco abbandonato qualcosa all'interno dell'edificio, sospettando che potesse trattarsi di sostanza stupefacente. Tra l'immondizia, i poliziotti hanno notato in un angolo un grosso zaino con sette grossi panetti di cocaina per un totale di oltre 7 chili. La droga è stata recuperata e sequestrata a carico di ignoti per essere poi sottoposta a tutte le necessarie analisi di laboratorio effettuate dalla Polizia Scientifica, prima della distruzione disposta dall'autorità giudiziaria.