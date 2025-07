Si ribalta un Tir sulla Catania - Messina, viabilità in tilt: code da 3 chilometri

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sull'autostrada A18 Catania-Messina. Un Tir si è ribaltato in direzione Messina, circa un chilometro prima della barriera di Tremestieri, con ripercussioni sulla viabilità. Non si registrano feriti, ma l'incidente ha causato una coda di oltre tre chilometri e il completo blocco della carreggiata. Il mezzo pesante, infatti, occupa interamente la sede stradale, rendendo impossibile il transito dei veicoli. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i mezzi di soccorso del Consorzio Autostrade Siciliane (Cas) e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di rimozione del veicolo. Per ridurre i disagi, il Cas sta predisponendo un doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, in modo da consentire la ripresa, almeno parziale, del traffico.