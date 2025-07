Unicredit dona automezzo per emodializzati alla Misericordia di Niscemi

UniCredit ha fornito un contributo economico alla Confraternita di Misericordia di Niscemi per l'acquisto di un automezzo per il trasporto pazienti emodializzati. La Confraternita di Misericordia di Niscemi è un'associazione di volontariato iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) che offre assistenza a soggetti fragili e indigenti attraverso l'attività di raccolta e distribuzione di alimenti, farmaci, abbigliamento e il sostegno economico per visite specialistiche, spese di alloggio. Con l'automezzo, acquistato grazie alla donazione di UniCredit, sarà possibile garantire il servizio di trasporto di pazienti emodializzati nell'area di riferimento di Niscemi e della provincia di Caltanissetta. "Essere vicini al territorio è per la Banca una responsabilità e un impegno concreto, che passa anche attraverso il sostegno a Enti del Terzo Settore e Organizzazioni senza scopo di lucro che nel proprio operato si prefiggono scopi benefici per favorire lo sviluppo e il benessere delle nostre comunità, promuovendo l'inclusione di soggetti fragili e vulnerabili" ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.

"In particolare, questa donazione è stata resa possibile grazie al contributo del Fondo Carta Etica di UniCredit, che si alimenta con la donazione del 2 per mille delle spese sostenute da parte dei Clienti e dei dipendenti della Banca con una delle carte di credito "Etiche". Dal 2011 ad oggi, UniCredit ha assegnato in Sicilia oltre 2,5 milioni di euro a 211 progetti di onlus che operano nell'isola".

"Esprimo un sentito ringraziamento a UniCredit per questo generoso gesto di solidarietà che ci consentirà di svolgere con maggiore efficacia la nostra attività volta al sostegno concreto a famiglie e individui che vivono in stato di disagio economico e sociale" ha sottolineato Maurizio Garofalo, Presidente della Misericordia di Niscemi.