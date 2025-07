Smantellata piantagione di cannabis a Sortino, sequestrati 5 chili di 'fumo'

I Carabinieri della Stazione di Sortino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nel corso di un servizio di controllo del territorio nelle campagne di Sortino, hanno individuato una piantagione di marijuana costituita da oltre 450 piante dell’altezza superiore ai 150 cm. La piantagione si estendeva su un terreno di pertinenza del casolare di un 51enne che è stato arrestato in flagranza di reato per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche 5,600 kg di marijuana, già essiccata e confezionata in fusti in plastica e materiale vario per la coltivazione indoor dello stupefacente (lampade a led, ventilatori, stufe elettriche, termometri per ambienti).