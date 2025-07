Ambulatorio di oncologia integrata a Carini con contributo filantropico di due cittadini americani

Un immobile comunale abbandonato da anni in contrada Carbolangeli a Carini (Palermo) sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Irccs Ismett. Il Consiglio comunale ha deliberato la concessione trentennale gratuita dell’edificio per la realizzazione di un centro polifunzionale che ospiterà un ambulatorio di oncologica integrata e multidisciplinare e laboratori di ricerca a beneficio della comunità. La realizzazione del centro sarà possibile grazie a uns ignificativo contributo filantropico di due cittadini american iche, dopo aver ricevuto cure salvavita ad Ismett, hanno deciso di promuovere concretamente l'istituzione di un centro specializzato in oncologia integrata multidisciplinare sul modello statunitense. Il Comune ha svolto un ruolo centrale nel rendere possibile questa operazione, mettendo a disposizione l’immobile e guidando un complesso iter amministrativo. “Ringrazio il Consiglio comunale - commenta il sindaco Giovì Monteleone - per averaccolto la proposta dell’amministrazione di destinare un bene immobile del Comune, acquisito per abusivismo edilizio, ad unutilizzo sociale e per prestare un servizio sanitario di alto livello che sarà complementare al vicino centro di ricerca Rimedin costruzione e al polo ospedaliero ISMETT 2, che sorgerà incontrada Ponticelli”. .