Si apre a Solarino la 'Sagra dei crastuna', ci sarà pure musica

Scatta l'ora X per la seconda edizione della 'Sagra dei crastuna' e dei prodotti tipici locali. Piazza Plebiscito a Solarino ospiterà la kermesse che andrà avanti fino a domenica 13 luglio. . Tutto gira attorno all'Associazione Us Project di Nello Russo e dei direttori artistici, Peppe Tata e Giuseppe Riccioli, che hanno ben curato la parte degli spettacoli che faranno da cornice di intrattenimento alla Sagra. Si apre domani alle 17 con uno spazio dedicato ai bambini. Nell'occasione in piazza ci saranno i giochi gonfiabili, tanto zucchero filato ed i truccabambini. Poi alle 20, sarà la volta dei cantanti di 'The Voice Kids 2024', già conosciuti dal grande pubblico italiano per essersi esibiti nella trasmissione condotta da Antonella Clerici. Poi la piazza sarà dei più grandi con ilconcerto dei 'Sanremo è sempre Sanremo'.