Meloni: Mosca ha fallito, oltre 10 miliardi per l'Ucraina

'Il piano russo è fallito, oggi abbiamo assunto impegni per oltre 10 miliardi di euro. Mi piace pensare che questaconferenza possa essere il punto di partenza per il miracolo economico dell'Ucraina'. Lo dice la premier Meloni alla Conferenza sulla ripresa di Kiev in corso a Roma rivolgendosi a lleader ucraino Zelensky. La presidente della Commissione von derLeyen annuncia un Fondo Europeo per l'Ucraina, 'il più grande fondo di partecipazione azionaria a livello mondiale a sostegno della ricostruzione'. 'La Russia non si sta preparando per la pace', osserva invece Zelensky dopo il massiccio attacco di stanotte a Kiev, chiedendo ai partner di aumentare i fondi per la difesa aerea e un Piano Marshall per la ripresa dell'Ucraina. A Kuala Lumpur incontro tra il segretario di Stato Usa Rubio eil ministro russo Lavrov, che ha condiviso 'una nuova idea' sul conflitto.-