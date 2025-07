Incendio in un campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati

Pomeriggio di fuoco in varie parti di Italia e in particolare nei luoghi delle vacanze, nei pressi dei litorali.

Attivate notevoli misure della protezione civile, anche a tutela della popolazione.

Un forte incendio ha fatto temere per il peggio in un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette, spiagge della Maremma di grande qualità. Il fuoco sarebbe partito da un'avaria a un dissalatore, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 600 persone dalla struttura. I turisti passeranno la notte in un palazzetto dello sport prima di essere autorizzati ad avvicinarsi all'area del rogo dove hanno abbandonato le loro attrezzature.

rE' stato invece riaperto lo spazio aereo sul cielo di Olbia che, a causa di un vasto incendio scoppiato nella zona di Su Trambuccone, vicino alla statale Sassari-Olbia, aveva provocato il dirottamento di diversi aerei in arrivo al "Costa Smeralda". Lo fa sapere la Geasar, società di gestione dello scalo gallurese.

Potrebbero essere dolosi gli incendi a Metaponto di Bernalda (Matera): anche qui centinaia di turisti non hanno potuto rientrare nei campeggi . Decine i camper e le roulotte distrutti. La procura di Matera ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e sono state incaricate indagini.

Incendio in serata in un palazzo Ater a Tor Bella Monaca, quartiere alla periferia di Roma. L'incendio si sarebbe sviluppato a causa di alcuni contatori andati a fuoco. Il fumo denso che si è sviluppato ha convinto gli operatori a sgomberare il palazzo ma non ci sarebbero feriti.

A Grosseto anche le autobotti dell'Esercito in dotazione ai reparti di stanza nelle caserme della città sono state mandate d'urgenza con l'acqua a Castiglione della Pescaia dove l'incendio partito dal campeggio di Rocchette ha attaccato la pineta storica intorno alla struttura e poi si è esteso verso la pineta di Roccamare, luogo di ville immerse nel verde che fu caro anche a Italo Calvino. Anche qua è stato dato ordine di evacuazione. Fra gli ospiti celebri fatti allontanare risulta l'onorevole Rosy Bindi che come gli altri si è dovuta mettere in sicurezza. Vigili del fuoco, personale antincendio della Regione e volontari hanno circoscritto comunque le fiamme anche con l'ausilio di quattro elicotteri che hanno agito dall'alto. Il fuoco ha provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas del campeggio abbandonato in fretta e furia. Su disposizione della prefettura i 600 turisti sono stati evacuati al palazzetto dello sport di Castiglione della Pescaia dove è stato allestito un punto di raccolta e prima assistenza, con acqua e zone d'ombra, cibo e personale del 118.

Usati mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune per evacuare la gente. Sul posto la sindaca Elena Nappi che ha coordinato le operazioni anche in vista del probabile pernottamento degli evacuati nel palazzetto. Vengono allestite brandine. Le squadre antincendio si sono messe anche a difesa di abitazioni e altre strutture turistiche. Sempre nella provincia di Grosseto ieri sono stati distrutti 20 ettari a Scansano, la terra del Morellino, mentre oggi verso l'Amiata il fuoco ha colpito località Granai, presso Cinigiano: le fiamme hanno spazzato via una vasta porzione di terreno collinare a bosco prima di essere riportate sotto controllo. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell'Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi.