Carabiniere di Acate in servizio in Toscana salva la vita a 70enne vittima di un malore

Il nonno Gaetano Angirillo, se fosse ancora vivo, avrebbe sicuramente aggiunto l’episodio che ha visto protagonista il nipote Sebastiano Quattrocchi, 39 anni, maresciallo capo dei carabinieri in Toscana, alla sua “Cassaforte della memoria” che racconta anche fatti riguardanti gli uomini della Benemerita ad Acate.

Comandante da quattro anni della stazione dell’Arma di Sassetta, comune di poco più di 500 abitanti in provincia di Livorno, Quattrocchi, libero dal servizio, a Donoratico un centro non distante, ha praticato il massaggio cardiaco a un uomo di 70 anni, vittima di un malore, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Grazie alla sua prontezza e alla conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, gli ha salvato sicuramente la vita.

Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone e molti cittadini, attraverso i social, hanno espresso il loro plauso per l’azione generosa di Quattrocchi: “Esempio della grandezza e dell’operosità dell’Arma dei Carabinieri”.