Uragano politico a Siracusa, dopo Granata si dimettono Consiglio e Celesti

I siracusani iniziano ad essere insofferenti per il teatrino della politica. C'è chi spera che si torni alle urne per liberare lq città da un male oscuro.Oscuro che poi tanto non è. Ad oggi la maggioranza che sostiene il sindaco Francesco Italia, non sembra la più adatta adamministrare una città difficile e complessa. Dopo le dimissioni di Fabio Granata, altri due dell'esecutivo mollano. Si tratta di

Salvatore Consiglio e Teresella Celesti. Il sindaco ha già annunciato un rimpasto imminente, volto a “rafforzare la coesione” della maggioranza e a “rilanciare l’azione amministrativa”, come spiegato in una riunione a porte chiuse con i gruppi consiliari. L'opposizione tace, forse spera che sia proprio Italia a fare un passo indietro e ridare voce al popolo. Il sindaco dice di avere la nuova squadra pronta, ma senbra che l'uragano politico sia in corso.

(Nella foto l'ex assessora Teresella Celesti)