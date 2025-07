Pallanuoto, Jason Valenza è il nuovo portiere dell'Ortigia:proviene dalla RarI antes

Jason Valenza è un nuovo portiere dell'Ortigia. Lo annuncia la società neroverde. "Sono felice di venire a giocare a Siracusa e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Voglio dare il massimo per la squadra e crescere ancora, dentro e fuori dall'acqua. Sono grato per questa opportunità e sono pronto a lavorare con determinazione, per provare a costruire con questo club qualcosa di importante, cercando di vivere ogni momento con entusiasmo", le parole del giovane portiere, prelevato dalla Rari Nantes Savona.