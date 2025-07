Vittoria, “Antonio Stallone - Le orme di un campione”, presentato il libro dedicato al pastore cristiano pentecostale

Maria Giovanna D’Izzia, meglio conosciuta come Giovanna Stallone, ha dato alle stampe il libro biografico dedicato ad Antonio Stallone, docente e pastore cristiano pentecostale che ha operato a Vittoria dal 1985 fino all’agosto 2021, anno della sua dipartita. Il libro (Edizioni Zerotre, Verona, 2025) è la storia di un uomo che ha segnato fortemente la vita della città di Vittoria, della sua famiglia, della chiesa fondata il 25 agosto 1985 e della sua comunità scolastica, l’Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini” di Vittoria dove ha operato per 34 anni, come docente di Musica.

Il libro è una biografia, ma è prima di tutto un atto d’amore della moglie Giovanna che ha voluto realizzare il sogno di Antonio di fare conoscere le sue esperienze di fede attraverso un testo che aveva iniziato a scrivere di suo pugno. Giovanna, che lo ha affiancato nella vita e nella sua missione pastorale, ha continuato la stesura del libro con le storie e i momenti salienti della propria vita familiare, della chiesa, della scuola e della vita sociale. Il libro è arricchito da tante foto e dalle testimonianze di parenti, amici, ex alunni, colleghi, che lo hanno avuto vicino in questi anni e che hanno sperimentato la bellezza della vita cristiana attraverso questa figura tanto amata e tanto stimata.