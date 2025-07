Modica. Abbandona rifiuti in strada: multato, rischia denuncia penale

La Polizia Locale di Modica ha inflitto una pesante sanzione al responsabile dell’abbandono illecito di mobili per strada. L’episodio è avvenuto dopo che un uomo, alla guida di un furgone da lavoro, si era recato al Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Contrada Michelica per smaltire alcuni vecchi divani. Poiché gli era stato negato l’accesso, secondo le normative che regolano l’ingresso ai veicoli da lavoro presso i CCR, l’uomo, in totale spregio delle regole, ha pensato di “girare l’angolo” e abbandonare i rifiuti ingombranti direttamente sulla strada pubblica.

A seguito di una segnalazione, gli agenti della Polizia Locale hanno subito avviato le indagini. Grazie anche all’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza, è stato possibile risalire al proprietario del furgone. Quest’ultimo, contattato, ha dichiarato di aver prestato il veicolo a un amico. Identificato e rintracciato dalla Polizia Locale, il trasgressore è stato pesantemente sanzionato per l’illecito abbandono di rifiuti. Oltre alla multa, si sta valutando attentamente anche l’aspetto penale della condotta, data la gravità dell’atto.

L’Assessore alle Politiche Ambientali, Samuele Cannizzaro, ha commentato l’accaduto con ferma determinazione: “Questo episodio è l’ennesima dimostrazione di come una minoranza irrispettosa continui a deturpare il nostro territorio. Voglio esprimere il mio più vivo apprezzamento alla Polizia Locale per la prontezza e l’efficacia delle indagini che hanno portato all’individuazione e alla sanzione del responsabile”, ha commentato l'assessore all'Ambiente, Samuele Cannizzaro. Non tollereremo comportamenti simili. L’impegno dell’Amministrazione per la tutela del decoro urbano e dell’ambiente è massimo, e continueremo a essere inflessibili con chiunque pensi di poter ignorare le regole a discapito della collettività. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando tempestivamente ogni abuso, perché solo insieme possiamo costruire una Modica più pulita e rispettosa dell’ambiente.”

Il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, ha ribadito: “Il nostro impegno nel tutelare l’ambiente e il decoro urbano è costante. Invitiamo i cittadini a collaborare e a rispettare le norme per un corretto smaltimento dei rifiuti, essenziale per la qualità della vita della nostra comunità”.