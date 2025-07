Sei posti a concorso per vigili urbani a Marsala

Prosegue la procedura concorsuale per l'assunzione, al Comune di Marsala, di 6 Agenti di Polizia Municipale. La Commissione d'esame ha fissato la data del prossimo 29 luglio per la prova scritta che si svolgerà al Palazzetto dello Sport di via della Gioventù. I candidati - in totale 2.451, tutti ammessi con riserva - sono stati suddividi in due sessioni d'esame: alle ore 9:00 quelli con cognome che inizia per “ABA” e fino ai cognomi che iniziano per “LAGA”; alle ore 15;30 i candidati con cognome da “LAGR” e fino a “ZUM”. . La prova scritta consiste in un test di n. 40 quesiti a risposta multipla (tre opzioni di risposta), volte a verificare le conoscenze relative alle materie indicate nel bando di concorso. Per ulteriori informazioni consultare l'Avviso, online alla pagina istituzionale